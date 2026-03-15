Leonardo | +470 posti a Torino entro il 2026

Il gruppo Leonardo ha annunciato che entro la fine del 2026 creerà 470 nuovi posti di lavoro a Torino. L’azienda intende rafforzare la propria presenza nel settore aerospaziale nella regione, contribuendo a sviluppare ulteriormente il comparto locale. La decisione riguarda l’ampliamento delle attività e l’assunzione di personale nel capoluogo piemontese.

Entro la fine del 2026, il gruppo Leonardo porterà a Torino un incremento occupazionale di 470 unità, consolidando il ruolo strategico del Piemonte nel settore aerospaziale. Questa espansione non è un evento isolato ma parte di una strategia industriale più ampia che vede il territorio torinese come fulcro operativo, con un aumento progressivo degli organici negli stabilimenti di Caselle e nella sede centrale. I numeri parlano chiaro: lo stabilimento di Caselle Torinese passerà da circa 2.070 a oltre 2.200 addetti, mentre quello di Torino salirà da 1.600 a circa 1.800 dipendenti. Anche la joint venture Thales Alenia Space vedrà il proprio personale raggiungere le 1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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