Durante il weekend si sono susseguite diverse notizie di gossip: a Genova si vocifera di flirt tra Belen Rodriguez e qualcuno, Alessia Marcuzzi sarebbe di nuovo innamorata, Bianca Guaccero sarebbe incinta, mentre Michelle Hunziker avrebbe avuto un colpo di fulmine. Sono state riportate anche voci sul fidanzato di Alessia Marcuzzi e su chi potrebbe essere il nuovo partner di Berruti.

Weekend tempo di gossip. C'è chi flirta a Genova (Belen Rodriguez),chi è di nuovo innamorata (Alessia Marcuzzi), chi si vocifera sia incinta (Bianca Guaccero) e chi, invece, ha avuto un colpo di fulmine(Michelle Hunziker). Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti, l'indiscrezione: "Molta sintonia". Il Festival di Sanremo non ha regalato molti gossip ma pare che all'ombra del teatro Ariston sia scoccata una scintilla tra Belen Rodriguez e Vittorio Brumotti. Complice un'intervista fatta da Brumotti a Belen per conto de "La volta buona" (di cui è stato inviato durante il Festival) tra lo sportivo e la showgirl sarebbe scattato un bel feeling. Da Sanremo a Genova, poi, il passo sarebbe stato breve per conoscersi meglio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Le voci su Belen e Brumotti, chi è il fidanzato di Alessia Marcuzzi, Michelle e il colpo di fulmine per Berruti

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