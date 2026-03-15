Al via oggi alle 11 a Palazzo Blu "Vite che raccontano: il viaggio della biofiction", un ciclo di incontri dedicato alla letteratura curato da Maria Cristina Cabani e Alberto Casadei, entrambi docenti di letteratura Italiana all’Università di Pisa. Quest’anno gli incontri saranno dedicati al genere della biofiction, ovvero la narrazione romanzesca costruita a partire da vite reali. Protagonisti di questa edizione sono figure celebri del passato – l’imperatore Adriano, Artemisia Gentileschi, Leonardo da Vinci e un mito contemporaneo come Marilyn Monroe. Ripercorrendo le loro vite, l’iniziativa punta non solo a ricostruire un destino individuale, ma a interrogare il presente intrecciando memoria, immaginazione e identità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le vite di Artemisia, Leonardo e Monroe: biofiction

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