Le studentesse Irene Mandolesi, Nicole Simonella e Valentina Tiengo, tutte del liceo classico Leonardo da Vinci, si sono aggiudicate i primi posti alle Romanae Disputationes. La competizione, riservata a studenti di diverse scuole, si è svolta recentemente e ha visto la partecipazione di numerosi giovani provenienti da varie regioni. Le ragazze hanno conquistato il podio con le loro argomentazioni e la padronanza della materia.

Le studentesse Irene Mandolesi, Nicole Simonella, Valentina Tiengo dell’istituto Leonardo da Vinci, guidate dalla professoressa Barbara Amato, hanno vinto il primo premio nella categoria "scritto junior" al concorso nazionale di filosofia Romanae Disputationes, dedicato agli studenti delle superiori. La premiazione è avvenuta al teatro Duse di Bologna, dove si è svolto il convegno finale del concorso, che quest’anno aveva come tema "Ed io che sono? Individuo, persona, soggetto". Le studentesse, che frequentano la terza B del liceo classico, si sono messe in gioco prevalendo sugli altri 85 team di studenti da tutta Italia. Rivisitando in modo originale il motto socratico "Conosci te stesso", le studentesse hanno esplorato il tema dell’io, dai presocratici alle filosofie dell’alterità del Novecento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le studentesse del liceo classico prime alle Romanae Disputationes

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