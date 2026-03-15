Un nuovo marchio francese di scarpe da skate sta rapidamente conquistando il mercato. La sua presenza si fa notare tra gli appassionati di questa disciplina, grazie a modelli che combinano stile e funzionalità. Il brand ha già attirato l’attenzione di negozi specializzati e di alcuni influencer del settore. Le scarpe sono ora disponibili in diversi negozi online e fisici, riscuotendo grande interesse tra i giovani.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Il podio delle scarpe da skate che hanno fatto la storia di questa disciplina è sicuramente molto affollato. Solo poche, tipo le Vans Era, le éS Koston, le Osiris D3, le Nike SB Dunk e altre, possono fregiarsi del titolo di “classiche”. Si tratta di una categoria che di solito non lascia tanto spazio ai nuovi arrivati. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare grazie a un piccolo brand francese chiamato Village PM. Nel suo anno di debutto, Village PM, fondato da... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Le scarpe da skate hanno un nuovo e piccolo marchio francese che sta spopolando

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