Le presunte minacce a De Luca spunta il misterioso uomo alla guida della Mercedes | Ha suonato solo il clacson per salutare

Un uomo alla guida di una Mercedes ha suonato il clacson una sola volta, apparentemente per salutare, attirando l’attenzione sulle recenti minacce rivolte a De Luca. La scena, descritta da testimoni, ha fatto parlare di un possibile equivoco, mentre le indagini continuano a focalizzarsi sul protagonista e sul suo comportamento. Nessuna altra informazione è emersa sui motivi o sulle eventuali implicazioni legate all’accaduto.

Il leader di Sud chiama Nord denuncia intimidazioni insieme al suo staff, ma la difesa del "responsabile" ridimensiona l’episodio. Conferenza stampa prevista domani a Barcellona Pozzo di Gotto Se fosse una sceneggiatura cinematografica, probabilmente il titolo sarebbe qualcosa tra “Un clacson per amico” e “L’equivoco perfetto”. Perché la vicenda delle presunte intimidazioni denunciate dal sindaco di Taormina Cateno De Luca, nel giro di poche ore, è passata dai toni gravissimi evocati in un primo momento a una ricostruzione decisamente più ridimensionata. Ma resta ancora tutto da chiarire. La giornata si è aperta con la denuncia dell’episodio avvenuto mentre De Luca si trovava in città per attività politiche e incontri con sostenitori e candidati di Sud Chiama Nord. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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