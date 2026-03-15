Le Paralimpiadi si concludono tra le polemiche | l'Ucraina boicotta anche la Cerimonia di chiusura

Le Paralimpiadi si sono concluse con tensioni tra l'Ucraina e il Comitato Internazionale Paralimpico. L'Ucraina ha deciso di boicottare anche la Cerimonia di chiusura, seguendo l'esempio di Verona, dove non ha inviato alcun rappresentante come portabandiera. La decisione è stata presa senza ulteriori spiegazioni ufficiali e ha coinvolto entrambe le città ospitanti dell'evento.

Continua il braccio di ferro tra l'Ucraina e il Comitato Internazionale Paralimpico: come a Verona anche stasera a Cortina non ci sarà alcun delegato come portabandiera. Anche Armenia, Repubblica Ceca, El Salvador, Estonia, Kazakistan e Lituania non sfileranno nella Cerimonia di Chiusura, così come Islanda e Uzbekistan, i cui atleti hanno già lasciato Cortina. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Le Paralimpiadi di Milano Cortina sono oramai un caso: anche la Germania boicotta la Cerimonia d’AperturaA distanza di poche ore dall'Apertura ufficiale dei Giochi Paralimpici di Milano Cortina, la Germania si è unita alle altre 10 Nazioni che hanno... L’Ucraina boicotta la cerimonia contro le Paralimpiadi alla russaPesa la decisione dell’Icp (filo-Putin) di acconsentire alle bandiere di Mosca e Minsk. Tutto quello che riguarda Le Paralimpiadi si concludono tra le... Discussioni sull' argomento A che ora inizia la cerimonia di apertura Paralimpiadi Milano Cortina 2026: dove vederla in tv, programma; Paralimpiadi Milano Cortina, oggi la cerimonia di chiusura: orario e dove vederla. Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 cerimonia chiusura: ospiti, anticipazioni e dove vederlaLe Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 giungono a conclusione: ecco gli ospiti e le anticipazioni della cerimonia di chiusura. donnaglamour.it Paralimpiadi Milano Cortina chiusura ufficiale oggi programma e diretta tvChiusura Paralimpiadi Milano Cortina 2026: orari, significato e passaggio di testimone Le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 si concludono oggi, dom ... assodigitale.it ACIREALE, CONSEGNATO IL TROFEO DELL’ETNA AI PROTAGONISTI DELLE CRONOSCALATE (Di Leo Sorrentino) Nella sede dell’Accademia degli Zelanti e dei Dafnici, all’interno del Palazzo di Città di Acireale, si è svolta sabato la cerimonia di premiazi facebook Paralimpiadi, guida alla cerimonia di chiusura a Cortina: lo show, la musica, la presenza di Giorgia Meloni x.com