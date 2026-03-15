Le Paralimpiadi si concludono tra le polemiche | l'Ucraina boicotta anche la Cerimonia di chiusura

Da fanpage.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Paralimpiadi si sono concluse con tensioni tra l'Ucraina e il Comitato Internazionale Paralimpico. L'Ucraina ha deciso di boicottare anche la Cerimonia di chiusura, seguendo l'esempio di Verona, dove non ha inviato alcun rappresentante come portabandiera. La decisione è stata presa senza ulteriori spiegazioni ufficiali e ha coinvolto entrambe le città ospitanti dell'evento.

Continua il braccio di ferro tra l'Ucraina e il Comitato Internazionale Paralimpico: come a Verona anche stasera a Cortina non ci sarà alcun delegato come portabandiera. Anche Armenia, Repubblica Ceca, El Salvador, Estonia, Kazakistan e Lituania non sfileranno nella Cerimonia di Chiusura, così come Islanda e Uzbekistan, i cui atleti hanno già lasciato Cortina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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