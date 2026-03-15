le pagelle i cambi di parlanti e torregrossa fanno girare il match

Durante la partita, i cambi di Parlanti e Torregrossa hanno influenzato l'andamento del match. Bleve ha effettuato un intervento di piede su Ricciardi, ottenendo un voto di 6. Calabrese, che ha mostrato una crescita evidente, ha ricevuto un 6,5 e si è consolidato come elemento chiave della squadra. La gara si è sviluppata con diverse azioni che hanno coinvolto questi giocatori.

BLEVE 6. Un buon intervento di piede su Ricciardi. CALABRESE 6,5. Crescita esponenziale per un ragazzo che gara dopo gara è diventato un punto fermo. OLIANA 6,5. Peccato per il giallo che lo escluderà con la Samp ma sbroglia alcune situazioni intricate. IMPERIALE 6,5. Le tante panchine gli hanno fatto perdere forse un po’ di fiducia, tant’è che ricorre spesso al fallo, ma compie un salvataggio determinante dopo pochi minuti e con un suo cross procura il rigore. BELLONI 6. Da bravo soldatino si adatta a cambiare fascia e la presidia con intelligenza. MELEGONI 5. Torna a giocare in punta di piedi e non è così che può aiutare la squadra. Il gol stabiese nasce da un suo disimpegno approssimativo (46’ PARLANTI 6,5. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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