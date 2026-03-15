Le opinioni dei supporter Sconfitta mortificante e senza attenuanti Ma i tifosi restano aggrappati alla speranza

Da sport.quotidiano.net 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I supporter esprimono il loro malcontento dopo una sconfitta considerata mortificante e senza scuse. Nonostante la delusione, rimangono comunque aggrappati alla speranza di una svolta positiva. La partita ha lasciato molti senza parole, e il commento più diffuso è che, con questo atteggiamento, la salvezza sembra ormai irraggiungibile.

"Una sconfitta mortificante, senza attenuanti. Giocando con questo spirito la salvezza è una chimera ". Rabbia, amarezza e sconcerto nelle parole degli oltre settecento tifosi aquilotti presenti al ‘Braglia’: "L’unica cosa da salvare è la fede inesauribile di noi supporter. Martedì gremiremo il ‘Picco’ sperando in una vittoria". A dir poco amareggiato Alessandro Maggiorelli: " Prestazione incommentabile della squadra che nel secondo tempo non è praticamente scesa in campo. La totale mancanza di grinta e cattiveria agonistica non è assolutamente giustificabile e non può essere spiegata dal maggiore tasso tecnico del Modena. Con questo atteggiamento la salvezza è una chimera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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