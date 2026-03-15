Le notizie più importanti di oggi 15 marzo 2026 a Latina e in provincia

Ecco le notizie più importanti di oggi, 15 marzo 2026, a Latina e in provincia. Sono stati registrati diversi avvenimenti di cronaca, attualità e politica che hanno coinvolto la città e i comuni circostanti. Si tratta di fatti che hanno attirato l’attenzione locale e che rappresentano gli eventi principali della giornata nel territorio pontino.

Le notizie di oggi a Latina e in provincia. Ecco di seguito un riepilogo dei fatti principali di cronaca, attualità e politica che hanno interessato il territorio pontino. - Giornata di voto oggi per la Provincia. Federico Carnevale per il centrodestra, Barbara Petroni per il centrosinistra. Si sceglie il nuovo presidente dell’ente di via Costa, dopo i quattro anni di presidenza di Gerardo Stefanelli. Si tratta di un ente di secondo livello, quindi saranno chiamati a votare soltanto sindaci e consiglieri comunali di 32 Comuni del territorio (Aprilia è commissariata e non partecipa al voto). - Folle inseguimento a Latina: la banda sperona la Volante, poi abbandona l'auto rubata e si dilegua nel buio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Articoli correlati Le notizie più importanti di oggi 5 marzo 2026 a Latina e in provinciaEcco un breve un riepilogo di questa giornata di giovedì attraverso il racconto dei principali fatti avvenuti nel territorio pontino Le notizie di... Le notizie più importanti di oggi 4 marzo 2026 a Latina e in provinciaQui in breve un riepilogo di questo mercoledì attraverso il racconto dei principali fatti avvenuti nel territorio pontino Le notizie di oggi a Latina... Approfondimenti e contenuti su Le notizie più importanti di oggi 15... Temi più discussi: Le notizie più importanti di oggi 6 marzo 2026 a Latina e in provincia; Le notizie più importanti di oggi 12 marzo 2026 a Latina e in provincia; Il piano Trump per l’America Latina; Tutto pronto per l’inaugurazione del Centro Sportivo Vincenzo D’Amico. Le notizie più importanti di oggi 13 marzo 2026 a Latina e in provinciaEcco il racconto della giornata attraverso i fatti principali di cronaca, attualità e politica avvenuti sul territorio pontino ... latinatoday.it Le notizie più importanti di oggi 26 febbraio 2026 a Latina e in provinciaEcco un riepilogo di questa giornata attraverso il racconto dei principali fatti del territorio pontino e delle zone limitrofe ... latinatoday.it Ci troviamo a Marina di Latina, lungo la strada che porta verso Capo Portiere o Rio Martino. Questa zona è celebre per il suo ecosistema dunale, che fa parte del Parco Nazionale del Circeo. #Latina #MarinaDiLatina #Lazio #Italia #Tramonto #Sunset #Dune facebook Con #BorghidItalia alla scoperta di Cori (Latina), città dell’antichità e del vino. Oggi #15marzo ore 12.15 su #Tv2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 @MarioPlacidini @visit_lazio @RegioneLazio @comuni_anci @AnciLazio #borghi #borghiitaliani x.com