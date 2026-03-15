Le lenticchie contro l’anemia

Negli ultimi anni si è diffusa l’idea che la carne, in particolare quella rossa, sia da evitare, mentre le lenticchie sono considerate un’alternativa salutare. Questa convinzione si basa su un cambiamento nelle abitudini alimentari e nelle preferenze di molti consumatori. Tuttavia, molte persone continuano a preferire le lenticchie come fonte di proteine e ferro. La scelta di alimenti diversi varia da individuo a individuo, senza una regola universale.

Da pochi anni la carne è un alimento demonizzato, soprattutto la carne rossa. Quale errore. Se la carne è mangiata con moderazione e soprattutto viene da allevamenti seri è un cibo ottimo soprattutto per tutti i soggetti che hanno una bassa sideremia che ovviamente col tempo si traduce in un’anemia da mancanza di ferro. Questa patologia è diffusa soprattutto fra le donne con mestruazioni abbondanti o in soggetti che hanno una alimentazione sregolata. Il problema di questo prezioso alimento è il costo: un filetto può arrivare anche a trenta euro al chilo, davvero tanto. Ma c’è una soluzione: scegliere tagli poveri quali ad esempio il cappello di prete, la sgaramella, lo scamone, magari da farci stracotti, piatto delizioso dall’intenso sapore utile soprattutto per ristabilire l’appetito nelle persone anziane che non hanno mai fame. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le lenticchie contro l’anemia Articoli correlati Leggi anche: Mielofibrosi, come agiscono le cure per affrontare l’anemia riducendo le trasfusioni Leggi anche: Anemia cronica, +25% dal 2022. E le trasfusioni arrivano a casa Lo Que Verás en Este Video Sobre las Lentejas ¡Nadie Te Lo Había Contado Antes! Beneficios #lenteja