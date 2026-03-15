Le lacrime di Kimi | L’avevo promesso all’Italia Hamilton | Il duello con Charles? Divertente

Nel weekend di Shanghai, una squadra di Formula 1 ha ottenuto una storica tripletta, vincendo la gara, conquistando la pole position e facendo il giro più veloce. Durante l’evento, Kimi Räikkönen ha spiegato di aver promesso qualcosa all’Italia, mentre Lewis Hamilton ha commentato il duello con Charles come molto divertente. La corsa ha lasciato molti momenti da ricordare per gli appassionati di motorsport.

Chiudere il weekend di Shanghai con una storica tripletta vittoria-pole-giro veloce è un’impresa talmente pazzesca da non credersi. Farlo a neanche 20 anni è ancora più incredibile: prima di salire sul podio, Andrea Kimi Antonelli si fa sopraffare dall’emozione ed inizia a piangere, forse ricordando i tanti sacrifici fatti per arrivare in cima al mondo. Il Gran Premio di Cina è stato storico anche per Lewis Hamilton che, dopo una stagione da dimenticare l’anno scorso, riesce finalmente a salire sul podio con la Ferrari. Fine settimana di tutt’altro tenore per l’ex campione del mondo Max Verstappen e per la coppia della McLaren Norris e Piastri, che non è nemmeno partita. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le lacrime di Kimi: “L’avevo promesso all’Italia”. Hamilton: “Il duello con Charles? Divertente” Articoli correlati Kimi Antonelli a 19 anni vince il Gran Premio di Cina: “L’avevo promesso all’Italia”Trionfa il pilota Mercedes, primo italiano a vincere una gara dopo Malesia 2002 con Fisichella. Formula 1, Antonelli in lacrime dopo il trionfo nel Gp di Cina: “Lo avevo promesso all’Italia”(Adnkronos) – Andrea Kimi Antonelli vince il Gp di Cina oggi, domenica 15 marzo, e scrive una pagina di storia dell'Italia in Formula 1. Una raccolta di contenuti su Le lacrime di Kimi L'avevo promesso... Temi più discussi: Antonelli dalla pole, la grande attesa a Shanghai: il suo arrivo al circuito. VIDEO; Formula 1: impresa di Antonelli: domina il GP di Cina e scoppia in lacrime; Osimhen in lacrime; Antonelli nella storia della F1, Wolff: Dicevano fosse troppo giovane per la Mercedes. Kimi, lacrime di gioia: Volevo riportare l'Italia in vetta e l'ho fatto. E poi: Mi sto c... addossoKimi Antonelli fa la storia al GP della Cina, vince con la sua Mercedes ed è il primo italiano a trionfare dopo 20 anni. Le sue prime parole a caldo sono Mi viene da piangere, e mette subito in prat ... gazzetta.it Un italiano torna a vincere un GP in F1: Kimi Antonelli eroe in CinaIl pilota azzurro in lacrime per la vittoria del suo primo GP in Formula 1: Volevo riportare l'Italia al vertice. msn.com STORIA: Kimi Antonelli vince il GP di Cina e riporta l’Italia in cima ad un podio di F1! A soli 19 anni, il pilota italiano trionfa in Cina davanti a Russell e Hamilton e regala una vittoria che all’Italia mancava da quasi 20 anni. Giornata da ricordare anche per L facebook Kimi Antonelli a soli 19 anni vince la sua prima gara in un mondiale di #Formula1. Dopo 20 anni un italiano torna sul podio più alto. Una vittoria meritata che lo consacra tra i grandi del nostro sport. Congratulazioni a questo ragazzo così maturo nonostante x.com