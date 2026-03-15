Le conferenze di A Compagna | Liguria sotto il mare Là dove nacque l' archeologia subacquea
Martedì 17 marzo alle 17, nell’Aula 1B di Stradone di Sant’Agostino, si terrà il XXI incontro del ciclo di conferenze organizzato da A Compagna, un evento che da oltre cinquant’anni approfondisce temi storici e culturali. In questa occasione, Simon Luca Trigona presenterà un intervento intitolato “Liguria sotto il mare”, dedicato a esplorare aspetti legati all’archeologia subacquea nella regione.
Martedì 17 marzo alle ore 17 nell’Aula 1B, Stradone di Sant’Agostino, A Compagna, nell’ambito del ciclo di conferenze che l’antico sodalizio cura da oltre cinquant’anni, promuove il XXI appuntamento del ciclo 2025-2026: Simon Luca Trigona racconta: “Liguria sotto il mare. Là dove nacque l'archeologia subacquea”. Ingresso libero. Nel 1950 in Liguria nacque l’archeologia subacquea a opera di un grande archeologo ligure, un precursore che stava cambiando le regole e gli obiettivi dell'archeologia, da un’impostazione storico- artistica a una storico-economica, Nino Lamboglia. Questo nuovo approccio portava necessariamente il suo... 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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