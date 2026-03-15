Le conferenze di A Compagna | Liguria sotto il mare Là dove nacque l' archeologia subacquea

Da genovatoday.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 17 marzo alle 17, nell’Aula 1B di Stradone di Sant’Agostino, si terrà il XXI incontro del ciclo di conferenze organizzato da A Compagna, un evento che da oltre cinquant’anni approfondisce temi storici e culturali. In questa occasione, Simon Luca Trigona presenterà un intervento intitolato “Liguria sotto il mare”, dedicato a esplorare aspetti legati all’archeologia subacquea nella regione.

Martedì 17 marzo alle ore 17 nell’Aula 1B, Stradone di Sant’Agostino, A Compagna, nell’ambito del ciclo di conferenze che l’antico sodalizio cura da oltre cinquant’anni, promuove il XXI appuntamento del ciclo 2025-2026: Simon Luca Trigona racconta: “Liguria sotto il mare. Là dove nacque l'archeologia subacquea”. Ingresso libero. Nel 1950 in Liguria nacque l’archeologia subacquea a opera di un grande archeologo ligure, un precursore che stava cambiando le regole e gli obiettivi dell'archeologia, da un’impostazione storico- artistica a una storico-economica, Nino Lamboglia. Questo nuovo approccio portava necessariamente il suo... 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Articoli correlati

Le conferenze di A Compagna: “La città di Luna e la sua storia millenaria tra mare e marmo”C'è Posta per Te, le pagelle: Argentero 'snobba' Sofia Goggia (5), Antonio vuole 'mordere piedi' (3), Gerry Scotti sa cucinare o no? (6) Martedì 17...

Aggiornamenti e notizie su Le conferenze di A Compagna Liguria...

Temi più discussi: Oltre 400 i professionisti coinvolti nel tour di conferenze Giovanardi Ambassador & Soltis Partner; Una giornata per stringere legami: le aziende partner di Reggiana e Trieste si incontrano da Polo; Fumo nella Sala conferenze dell'Università Ca' Foscari, scatta l'allarme antincendio: evacuati un centinaio di studenti; Benassi i miei guanti da lavoro per la città millenaria.

Le conferenze di A Compagna: Liguria sotto il mare. Là dove nacque l'archeologia subacqueaMartedì 17 marzo alle ore 17 nell’Aula 1B, Stradone di Sant’Agostino, A Compagna, nell’ambito del ciclo di conferenze che l’antico sodalizio cura da oltre cinquant’anni, promuove il XXI appuntamento ... genovatoday.it

Le conferenze di A Compagna: Il santuario di Montallegro tra storia, arte e devozioneMartedì 3 marzo alle ore 17 nell’Aula 1B, Stradone di Sant’Agostino, A Compagna, nell’ambito del ciclo di conferenze che l’antico sodalizio cura da oltre cinquant’anni, promuove il XIX appuntamento ... genovatoday.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.