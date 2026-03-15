Le città francesi al voto da tenere d’occhio

Le città francesi di Parigi, Nizza, Marsiglia, Tolone e Le Havre sono in attesa delle elezioni. Si tratta di località dove si svolgeranno le consultazioni elettorali e le operazioni di voto sono state avviate. I risultati delle urne in queste città potranno offrire indicazioni sui possibili sviluppi politici futuri nel paese. Le votazioni sono state aperte e proseguono secondo il calendario stabilito.

Domenica in Francia ci sono le elezioni amministrative in più di 35mila comuni. L’esito del voto in alcune grandi città, come Parigi, sarà importante per capire l’aria che tira in vista delle presidenziali del prossimo anno. Oggi la situazione politica in Francia a livello nazionale è questa: l’estrema destra va forte, e i suoi consensi crescono oramai da tempo; l’area politica del presidente Emmanuel Macron è in crisi; la sinistra è sempre più frammentata e conflittuale al suo interno. La questione sarà vedere quindi se il Rassemblement National (RN), di estrema destra e guidato da Marine Le Pen e Jordan Bardella, riuscirà a consolidarsi anche a livello locale, dove finora non è mai andato forte. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Le città francesi al voto da tenere d’occhio Articoli correlati Leggi anche: Dal caso Tortora al ritorno degli 883. Le serie tv da tenere d'occhio nel 2026 Milano-Cortina: le atlete più glam da tenere d'occhio alle Olimpiadi invernaliTante le atlete pronte a giocare un ruolo da protagoniste alla competizione che rappresenta per sportivi e sportive il sogno di una vita, ma anche a... PRINCE ALBERT VICTOR - Royal Tragedy That Reshaped the British Monarchy Aggiornamenti e notizie su città francesi Temi più discussi: Francia: l’estrema destra tasta il terreno, tutti i comuni al voto; Francia al voto per i sindaci, test per le presidenziali 2027: cosa c'è in ballo; Nei comuni francesi al voto si misura la fin de règne macroniana; Cosa c’è in ballo alle elezioni comunali francesi. Francia al voto per i sindaci, test per le presidenziali 2027: cosa c'è in balloSono 48,7 milioni gli elettori francesi chiamati alle urne per i due turni delle elezioni municipali in programma oggi, domenica 15 marzo, e domenica 22 in 35mila comuni, dai più piccoli centri urbani ... adnkronos.com Cosa c’è in ballo alle elezioni comunali francesiCi diranno qualcosa in vista delle presidenziali, ma i partiti che vanno forte a livello nazionale sono deboli a livello locale e viceversa ... ilpost.it Bayona Paesi Baschi francesi Patxa Plaza - luogo di incontro della città dove si promuove la cultura basca per la popolazione locale e per i visitatori. Harreman Project 2018 Murale fotoluminiscente. "Hizkuntza" L'estinzione commerciale della balena "Eub facebook