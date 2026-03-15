L’Azzurra Mariner frena la capolista Colli ok

Nella Promozione B, l'Azzurra Mariner ha fermato la capolista Treia, mentre il Colli ha battuto il Monticelli. Con questa vittoria, il Colli si avvicina alla capolista, portando il distacco a un solo punto. La partita tra le due squadre si è conclusa con il risultato di vittoria per il Colli, mentre l'Azzurra Mariner ha ottenuto un pareggio contro Treia.

Continua il duello in Promozione B con Treia frenata dall’ Azzurra Mariner e il Colli che batte il Monticelli, portando il distacco a un punto. In Prima conto alla rovescia per l’ Afc Fermo che ora ha 12 punti di vantaggio. Eccellenza: Chiesanuova-Jesina, Civitanovese-Fabriano Cerreto, Urbino-Trodica, Matelica-Fermana, Montefano-Montegranaro, Sangiustese-Osimana, Tolentino-MontecchioGallo, Urbania-Fermignanese Promozione B: Castel di Lama-Grottammare 2-0, Monturano-Porto Sant’Elpidio 1-1, Atletico Azzurra Colli-Monticelli 3-0, Azzurra Mariner-Aurora Treia 1-1, Casette Verdini-Corridonia 1-0, Elpidiense Cascinare-Borgo Mogliano 0-1, Palmense-Settempeda 2-2, Vigor Montecosaro-Camerino 0-0 Prima Categoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’Azzurra Mariner frena la capolista, Colli ok Articoli correlati Mariner e Azzurra Colli non sbagliano un colpoUn campionato di Promozione in cui nessuna in vetta molla e che oggi attende la risposta da parte dell’Aurora Treia. In Promozione Azzurra Colli e Mariner dilaganoOcchi dell’Eccellenza puntati oggi sullo scontro diretto in vetta tra Montecchio e Fermana, con i canarini primi a gestire un solo punto di vantaggio... Contenuti e approfondimenti su Azzurra Mariner Discussioni sull' argomento Calcio / Juniores Regionale U19 25-26, tabellini e marcatori della 25^ giornata: Osimana a +7 dal Chiesanuova; Promozione, la presentazione di eleuteri. Casette-Corridonia, gara decisiva. Aurora, stai attenta col Mariner. Azzurra Mariner senza rivali: debacle totale per il Porto Sant’ElpidioPROMOZIONE - Vittoria netta della formazione di mister Morelli che si impone per 7-2 Sorride l’Azzurra Mariner che torna alla vittoria e conquista 3 punti pesantissimi.Al Tommolini di Martinsicuro, il ... youtvrs.it Mariner e Azzurra Colli corsare, Monticelli koUn sabato intenso e ricco di gol dalla Promozione alla Seconda Categoria. In Promozione vola l’Atletico Azzurra Colli che vince in trasferta 2-0 in casa del Monturano e aggancia in vetta alla ... ilrestodelcarlino.it 60 SECONDI CON… EPISODIO 4! Nuovo appuntamento con la nostra rubrica e questa volta il protagonista è Marco Bucci, allenatore degli Esordienti Primo Anno dell’Azzurra Mariner. Lo abbiamo coinvolto in 3 domande veloci, per scoprire qualcosa in pi facebook