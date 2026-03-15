Lazio-Milan LIVE risultato in diretta della partita di Serie A | a che ora e su quale canale vederla in tv attese le formazioni ufficiali

Inizia la partita di Serie A tra Lazio e Milan, con la cronaca aggiornata minuto per minuto e il risultato in tempo reale. La gara si svolge in un orario comunicato e sarà trasmessa su un canale specifico. Sono state annunciate le formazioni ufficiali di entrambe le squadre prima del calcio d'inizio. La diretta coinvolge le due squadre in campo, senza ulteriori dettagli su eventi o sviluppi.