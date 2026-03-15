Durante una conferenza stampa, l'allenatore della Lazio ha commentato la rivalità con l'allenatore del Milan, affermando che Allegri non può invidiarlo e invitando a chiederglielo direttamente. Ha parlato anche delle differenze tra i due, senza entrare nel merito di motivazioni o impressioni personali. La discussione si è concentrata su aspetti tecnici e sulla percezione pubblica delle rispettive carriere.

Lazio-Milan non è soltanto una sfida tra due big del calcio italiano, ma anche un confronto tra due filosofie di calcio totalmente opposte: la pragmaticità di Allegri contro l'estetica del gioco di Sarri. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria per rimanere con il fiato sul collo dell'Inter, mentre i biancocelesti proveranno a dare continuità al successo ottenuto contro il Sassuolo nell'ultimo turno di campionato. Maurizio Sarri ha preso parte alla consueta conferenza stampa della vigilia di Lazio-Milan, match valido per la 29ª giornata del campionato di Serie A 20252026. Tra i vari temi trattati, il tecnico biancoceleste, incalzato da un giornalista, ha risposto a una domanda proprio su Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lazio-Milan, la stoccata di Sarri: “Cosa può invidiarmi Allegri? Chiedetelo a lui”

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