Domenica sera alle 20:45 all’Olimpico si gioca Lazio-Milan, una delle sfide più attese della 29esima giornata di Serie A. Le formazioni ufficiali vedono Jashari in campo al posto dello squalificato Rabiot, mentre le quote e i pronostici sono già disponibili. È la terza volta in questa stagione che le due squadre si incontrano in campionato.

Lazio e Milan si affrontano domenica sera all’Olimpico per la terza volta in stagione in uno dei big match della 29esima di Serie A. I rossoneri vogliono alimentare il sogno Scudetto dopo il successo nel derby che li ha riportati a -7 dalla vetta, e che dopo il pareggio di ieri dell”Inter potrebbe ridursi ancora. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Lazio-Milan (domenica 15 marzo 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Jashari al posto dello squalificato Rabiot

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