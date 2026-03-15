Alle 20:45 a Roma si gioca Lazio-Milan, gara valida per la 29ª giornata della Serie A 2025-2026. Durante il primo tempo, i rossoneri hanno avuto due occasioni per segnare, ma non sono riusciti a trovare la rete. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0 a favore della Lazio.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marušic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, D. Maldini, Zaccagni. A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Lazzari, Lu. Pellegrini, Belahyane, Przyborek, Cancellieri, Noslin, Pedro, Dia, Ratkov. Allenatore: Sarri. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupiñán; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Pittarella, P. Terracciano, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri. Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma allo stadio 'Olimpico' di Roma alle ore 20:45. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lazio-Milan di Serie A 1-0: doppia occasione per i rossoneri | Live News

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