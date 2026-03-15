Lazio-Milan di Serie A 1-0 | biancocelesti avanti con Isaksen | Live News

Alle ore 20:45 si gioca a Roma la partita tra Lazio e Milan, valida per la 29ª giornata della Serie A 2025-2026. La gara si svolge allo stadio Olimpico e si conclude con un risultato di 1-0 a favore dei biancocelesti, grazie a un gol di Isaksen. La partita è stata trasmessa in diretta e aggiornamenti sono disponibili live.

LAZIO (4-3-3): Motta; Marušic, Gila, Provstgaard, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, D. Maldini, Zaccagni. A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Lazzari, Lu. Pellegrini, Belahyane, Przyborek, Cancellieri, Noslin, Pedro, Dia, Ratkov. Allenatore: Sarri. MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Jashari, Estupiñán; Pulisic, R. Leão. A disposizione: Pittarella, P. Terracciano, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Füllkrug, Nkunku. Allenatore: Allegri. Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma allo stadio 'Olimpico' di Roma alle ore 20:45. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Lazio-Milan di Serie A 1-0: biancocelesti avanti con Isaksen | Live News Articoli correlati Primavera 1, Milan-Lazio 0-1: biancocelesti in vantaggio con Serra | LIVE NEWSLa grande sconfitta di Verona ha spiazzato un Milan che non se l'aspettava, lasciando tutti con l'amaro in bocca. Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Lazio Sassuolo 2-1, Marusic riporta avanti i biancocelesti nel recupero SEMIFINALE!!! | BOLOGNA-LAZIO 2-5 D.C.R. | HIGHLIGHTS COPPA ITALIA Contenuti utili per approfondire Lazio Milan di Serie A 1 0... Temi più discussi: Lazio-Milan: le probabili formazioni e dove vedere la partita; Lazio-AC Milan, Serie A 2007/08: Time Machine; Lazio-Milan in chiaro su Dazn: il big match dell’Olimpico visibile gratuitamente; Diretta Lazio-Milan: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN. Lazio-Milan: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeROMA - Adesso tocca al Milan. L’assist da San Siro è arrivato, con l’Atalanta che ha frenato l’Inter. E quello che passa nella testa dei giocatori nerazzurri e rossoneri ora potrebbe fare tutta la dif ... tuttosport.com Lazio-Milan, il risultato in diretta LIVELa Lazio non ha mai ripetuto lo stesso risultato nelle ultime 12 sfide casalinghe contro il Milan in Serie A, con il parziale in perfetto equilibrio tra le due formazioni, grazie a quattro successi a ... sport.sky.it Pianetamilan.it. . Segui con noi in diretta la ventinovesima giornata di Serie A dei rossoneri di Allegri: Lazio-Milan! Con i BlackDevils facebook LIVE MN - Lazio-Milan (0-0): tra pochi minuti il calcio di inizio all'Olimpico! x.com