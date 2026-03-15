Oliver Provstgaard, difensore della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni prima della sfida con il Milan. Ha detto che i tifosi della squadra forniranno le motivazioni necessarie per affrontare al meglio la partita. La gara è in programma e il giocatore si aspetta il supporto dei sostenitori per ottenere una buona prestazione.

Oliver Provstgaard, giocatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' prima di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sul match di questa sera: "Sarà una partita importantissima per noi perché ci saranno anche i nostri tifosi. Loro ci danno tante motivazioni per fare una bella partita". Romagnoli ti sta dando alcuni consigli? "Si io gioco quando il Mister mi vuole in campo e io sono felice di avere l'opportunità di giocare questa gara importante". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lazio, ecco Provstgaard prima del Milan: “I nostri tifosi ci daranno motivazioni per fare una bella partita”

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