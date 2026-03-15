Lavoro nero | il nuovo sistema digitale che previene

Il 15 marzo 2026 entra in funzione un nuovo sistema digitale che mira a prevenire il lavoro nero. Questa piattaforma utilizza l’incrocio di dati fiscali e contributivi per identificare eventuali irregolarità. Il sistema è stato sviluppato per migliorare i controlli e garantire una maggiore trasparenza nel settore lavorativo. La sua implementazione è stata annunciata dalle autorità competenti e sarà operativa a partire dalla data stabilita.

Il 15 marzo 2026 segna l’avvio operativo di un sistema digitale volto a contrastare il lavoro irregolare attraverso l’incrocio massiccio dei dati fiscali e contributivi. La nuova normativa, varata da un decreto interministeriale condiviso tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e quello dell’Economia e delle Finanze, introduce gli indici sintetici di affidabilità, noti come ISAC. Questo meccanismo non agisce come sanzione immediata, ma funge da allarme preventivo che individua le discrepanze nei versamenti prima che diventino violazioni formali. Le imprese segnalate riceveranno comunicazioni di compliance per invitare alla regolarizzazione spontanea, spostando il dalla repressione alla prevenzione attiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lavoro nero: il nuovo sistema digitale che previene Articoli correlati Il “gemello digitale” dei calciatori simula gli sforzi muscolari e previene gli infortuniUna startup francese, per prevenire gli infortuni nel calcio, ha creato un “gemello digitale” di ogni singolo giocatore, per individuare e riprodurre... RaceWatch: il sistema digitale che rivoluziona le decisioni in F1Dietro la rapidità delle monoposto si cela un sistema complesso di strumenti che permette di monitorare, coordinare e verificare ogni aspetto di un... Nick Ferrari Caller is suspicious of why he needs a mandatory digital ID when he has all the above.. Una raccolta di contenuti su Lavoro nero Temi più discussi: Lavoro nero, al via nuovi controlli digitalizzati: chi rischia ora; Appalti, formazione, sorveglianza: le indicazioni operative dell'INL; Veronese: Gli ISAC, strumento utile contro il lavoro sommerso; Dossier sul lavoro nero in vigna, la Langa reagisce: Qui gente perbene dalla parte della legalità. Lavoro nero, al via nuovi controlli digitalizzati: chi rischia oraDa marzo 2026 operano gli ISAC per prevenire il lavoro nero. Il sistema incrocia i dati di INPS e AdE per valutare le imprese meno affidabili. quifinanza.it Lavoro sommerso nel mirino dei controlli digitali rafforzati chi rischia sanzioni e accertamenti immediatiISAC operativi dal 2026: come cambiano i controlli contro il lavoro nero Dal marzo 2026 entreranno in funzione gli Indici sintetici di affidabilità co ... assodigitale.it Nel mirino delle forze dell'ordine: lavoro nero, immigrazione clandestina e sicurezza nei luoghi del divertimento facebook Caporalato e lavoro nero nelle Langhe: un business da 40 milioni di euro - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/attual… x.com