In Italia, più di tre milioni di persone sono impiegate con contratti precari, tra cui molte giovani e donne. Il mercato del lavoro sta cambiando rapidamente, con un aumento delle forme di impiego flessibili e temporanee. Questa tendenza coinvolge settori diversi e modifica le modalità di lavoro di una larga parte della popolazione. La situazione rappresenta un dato di fatto che attualmente caratterizza il panorama occupazionale del paese.

Il mercato del lavoro italiano sta subendo una trasformazione strutturale verso forme di impiego sempre più flessibili, con oltre 3 milioni di persone che lavorano con contratti non permanenti. Secondo i dati dell’Inps relativi al 2024, circa 19.000 lavoratori vengono pagati mensilmente tramite prestazioni occasionali per un compenso medio di 240 euro, segnando una realtà dove la precarietà diventa spesso una necessità imposta piuttosto che una scelta libera. La segmentazione del mercato vede giovani e donne come le categorie più colpite: nel 2023 oltre il 55% dei lavoratori tra i 15 e i 24 anni aveva un contratto temporaneo, mentre il 60% delle donne che lavorano part-time lo fanno contro la loro volontà. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lavoro: 3 milioni di precari, giovani e donne al centro

Articoli correlati

Giovani e donne più precari in Italia, 38mila contratti non rinnovati in un meseGiovani e donne, soprattutto precari, sono tra le categorie più penalizzate e più esposte al rischio disoccupazione in Italia.

Lavoro: Uil, "Più precari e giovani poveri", Bucci: "Occupazione cresce ma salari bassi"Al convegno “Liguria: il lavoro che vorrei” il confronto tra sindacato e Regione: calano i lavoratori tra i 35 e i 50 anni, aumentano stagionali e...

Le ragioni del NO

Tutto quello che riguarda Lavoro 3 milioni di precari giovani e...

Temi più discussi: Occupazione, 10 milioni per misure rivolte agli inattivi in Lombardia; Lavoro, Istat: superata la soglia dei 24 milioni di occupati, ma il tasso di inattività resta sopra la media Ue; Italia, il mercato del lavoro tiene ma rallenta: 24 milioni di occupati, disoccupazione ai minimi. I giovani restano il nodo irrisolto; Lavoro, 2 persone su 3 non si sentono all'altezza di capi e colleghi: i rischi della cultura della performance.

Lavoro e competenze , la poca formazione fa crescere i giovani inattivi : 5 milioni«Dovremmo ripartire da qui, nel definire le nuove politiche attive del lavoro. Dovremmo ripartire da questo esercito di oltre 5 milioni di giovani fra i 15 e i 29 anni, fuori dal mercato del lavoro e ... ecodibergamo.it

Lavoro: 479mila contratti programmati dalle imprese a marzo. Quasi 3 entrate su 10 sono rivolte ai giovani con meno di 30 anni13mila entrate in meno rispetto alle previsioni di un anno fa (-2,7%). In controtendenza i servizi di alloggio, ristorazione e turistici e i servizi alle persone. giornaledellepmi.it

Un nuovo studio rivela come il lavoro flessibile possa influire positivamente sul tasso di natalità nel nostro paese. Ecco i risultati facebook

Pianigiani esalta il lavoro di Allegri: "È riconosciuto da tutti come straordinario, e con buona ragione" x.com