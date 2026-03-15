Lavori stradali a Monza dal 16 al 20 marzo | le strade chiuse e i divieti

Tra lunedì 16 e venerdì 20 marzo, a Monza si svolgono lavori stradali che comportano chiusure e divieti di sosta in diverse vie della città. Le strade interessate sono state indicate con precisione, e gli orari di chiusura variano a seconda delle zone coinvolte. Le autorità hanno comunicato le modifiche temporanee alla viabilità durante questa settimana.

Lavori e divieti in arrivo per gli automobilisti monzesi tra lunedì 16 a venerdì 20 marzo. Vediamo nello specifico i tratti interessati e gli orari di chiusura. In via Milazzo inoltre, nel tratto a fondo cieco a partire dagli accessi carrai di pertinenza del civico 3 sono vietate la circolazione e la sosta con rimozione forzata su ambo i lati. I veicoli dei residenti, i mezzi del pronto soccorso e comunque di destinazione potranno accedere, con entratauscita dall’intersezione G. Zanella G. Verga eo P. Mariani G. Zanella: nei tratti in questione, di fatto a fondo cieco, in deroga alla disciplina vigente è istituito il doppio senso di circolazione a partire dalle intersezioni citate sino all’area di cantiere con l’ausilio di movieri. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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