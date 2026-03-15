Lavori di ripristino sulla SS68 Coalizione Volterra Civica | Due mesi di ritardo per la burocrazia

Lavori di ripristino sulla SS68 sono stati sospesi per circa due mesi a causa di problemi burocratici, secondo quanto affermato dalla Coalizione Volterra Civica. In questi giorni, molti utenti si sono chiesti perché i lavori sulla strada fossero in stand-by, mentre le operazioni di restauro sembrano riprendere lentamente. La situazione ha generato confusione tra i cittadini e gli automobilisti coinvolti.

"In questi giorni molti utenti della SS68 si sono domandati come mai i lavori sulla strada fossero fermi. Ci sono due motivazioni, che probabilmente non sono state spiegate". Attacca così la nota di Coalizione Volterra Civica sullo stato del cantiere di ripristino della strada. Il complessivo intervento di messa in sicurezza, come annunciato nei mesi scorsi, ha ricevuto uno stanziamento di 10 milioni di euro dal Ministero delle infrastrutture. "La normativa - scrive la lista - prevede anche l'indagine per appurare eventuali residui bellici, operazione importante quando si scava in profondità. Purtroppo le società che operano per lo sminamento non sono molte, ma sappiamo che l'incarico è già stato affidato". 🔗 Leggi su Pisatoday.it Articoli correlati Treni, due mesi di lavori sulla linea pisanaDa lunedì 2 marzo fino a giovedì 30 di aprile sulla linea Firenze-Pisa, nella tratta Empoli – bivio San Miniatello e nei presi della stazione di San... Due mesi di cantiere per il ripristino della sponda in via CirconvallazioneNei giorni scorsi è stata modificata la viabilità, con temporanea rimozione della pista ciclabile. Aggiornamenti e notizie su Lavori di ripristino sulla SS68... Temi più discussi: IN CORSO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA S.P. 102 GIAGGIOLO-PIAN DI SPINO 1.000.000 euro di investimento per sistemare frane e viabilità; Lavori di asfaltatura da lunedì 9 a giovedì 12 marzo; Ciclone Harry, consegnati anche i lavori di ripristino di Porto Rossi a Catania; S.P. 193bis Pavia-Alessandria: senso unico alternato per lavori di ripristino della pavimentazione. Strade 'disastrate' dopo i lavori: il Comune obbliga le ditte a nuovi interventiI sopralluoghi della polizia municipale a seguito delle segnalazioni dei cittadini hanno evidenziato l'esecuzione di lavori di ripristino inadeguati o comunque non conformi a quanto previsto dalla leg ... casertanews.it Senso unico alternato in via Gruccia per lavori di ripristino del guard railArezzo, 20 ottobre 2025 – Senso unico alternato in via Gruccia per lavori di ripristino del guard rail Possibili rallentamenti sulla strada regionale 69 nei pressi della rotatoria, nelle giornate di ... lanazione.it La strada della Forra verso la riapertura Buone notizie: i veicoli torneranno a transitare sulla Strada provinciale 38 tra Tremosine e Tignale dalle 16.30 di venerdì 13 marzo. Si conclude infatti la seconda fase dei lavori di messa in sicurezza avviata il 2 febbraio, facebook A #Firenze per lavori di Publiacqua in lungarno Vespucci. Interrotta la circolazione sul lungarno Vespucci tra piazza Ognissanti e piazza Goldoni (anche divieti di sosta). In piazza Ognissanti restringimento di carreggiata (centro piazza lato lungarno). Termine x.com