Lavorare meno prima della pensione | la novità per i dipendenti che però nasconde una beffa

Una nuova misura permette ai lavoratori di ridurre le ore di lavoro prima di andare in pensione, offrendo una possibilità per alleggerire gli impegni lavorativi negli ultimi anni di carriera. La proposta è stata annunciata come un'opportunità, ma presenta anche alcune restrizioni che possono limitarne l’effettiva applicazione. La misura si rivolge ai dipendenti interessati a lavorare meno in prossimità della pensione.

La misura è stata introdotta in via sperimentale per i prossimi due anni ed è rivolta a chi matura i requisiti dal 1° gennaio del 2028. Ma c’è un problema: la potranno chiedere solo 1.000 lavoratori na nuova misura per accompagnare i lavoratori alla pensione. Con un paletto che però è piuttosto limitante. La novità, già definitiva, è contenuta nel disegno di legge sulle piccole e medie imprese approvato nei giorni scorsi dal Parlamento. Ne stanno scrivendo molti giornali. La nuova norma, sulla carta, sembra piuttosto allettante, e prevede la possibilità per chi è quasi arrivato all'età della pensione di passare al part-time con riduzione dell'orario di lavoro compresa tra il 25 e il 50%, ricevendo in busta paga una parte dei contributi non versati, fino a una quota massima di 3mila euro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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Pianificare le pause non significa lavorare meno, ma lavorare meglio e più a lungo. #Imprenditoria #WorkLifeBalance #Performance x.com