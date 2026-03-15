L' Avellino non si ferma | sei punti in sei giorni il treno playoff accelera

L'Avellino continua a vincere, conquistando sei punti in sei giorni e avvicinandosi ai playoff. La squadra sta mostrando un ritmo intenso e deciso che la distingue nel campionato. Le partite giocate nelle ultime settimane hanno dato un impulso importante alla classifica. La corsa verso la zona promozione si fa più concreta con ogni risultato positivo ottenuto.

Due vittorie consecutive, un modulo ritrovato, un gruppo che cresce. I lupi di Ballardini espugnano Chiavari e lanciano un segnale chiaro al campionato Ci sono settimane in cui il calcio smette di essere tattica e diventa qualcos'altro. Qualcosa di più vicino alla vita vera. L'Avellino ne sta vivendo una di quelle settimane. Sei punti in sei giorni, prima il Padova piegato in extremis al Partenio con Russo al 92', poi la Virtus Entella stesa a Chiavari con un primo tempo da squadra vera e una ripresa da squadra matura. Il tutto con un modulo che non è nuovo, è solo ritrovato, come si ritrova una vecchia giacca nell'armadio e ci si accorge che stava benissimo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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