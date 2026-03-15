L’auto sbatte contro un albero muore 59enne

Un uomo di 59 anni è morto al Policlinico di Parma dopo essere stato coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto ieri intorno alle 12. La sua auto si è schiantata contro un albero, portandolo a riportare ferite che si sono rivelate fatali. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

È spirato al Policlinico di Parma l’uomo rimasto ferito nel gravissimo incidente stradale avvenuto ieri, attorno alle 12.15, sulla via Emilia a Calerno. La vittima è Bruno Bigliardi, 59 anni, residente a Cavriago, in strada Caneparini, laterale di via Bassetta, nella prima periferia agricola del paese. Bigliardi era alla guida della sua Fiat Idea e viaggiava in direzione Reggio quando, forse a causa di un malore, ha perso il controllo del mezzo, andando a schiantarsi contro un grosso albero poco oltre la chiesa, quasi di fronte alla farmacia di Calerno. Allertati dai testimoni, sul posto erano intervenuti in pochi minuti i soccorritori del 118 con l’automedica, l’auto infermieristica e l’ambulanza della Croce Bianca, oltre a una pattuglia della Polizia locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’auto sbatte contro un albero, muore 59enne Articoli correlati Sbatte contro un'altra auto e poi con un albero, muore a 76 anniÈ stato purtroppo mortale l'incidente stradale avvenuto a Verona nel pomeriggio di oggi, 30 dicembre. Sciatore di 21 anni sbatte contro un albero e muore: tragedia a CourmayeurUno sciatore di 21 anni è morto nel comprensorio sciistico di Courmayeur, nella zona della pista di rientro di Dolonne. Tutto quello che riguarda auto sbatte Temi più discussi: L’auto sbatte contro un albero, muore 59enne; Pofi, Con l’auto contro il muro perimetrale; Auto sbatte contro la ringhiere di un ponte e rimane sospesa nel vuoto; Perde il controllo, esce di strada e va a sbattere contro tre auto in sosta. Tenta la fuga e lancia la droga dall’auto, ma sbatte contro un alberoNon si ferma all’alt dei Carabinieri e fugge con 31 dosi di cocaina. L’inseguimento finisce contro un albero a Borgo San Giacomo: arrestato. elivebrescia.tv Auto sbatte contro il guardrail e si distruggeAncora un incidente lungo la Mingardina, nel tratto noto per la pericolosità di una curva già segnata in passato da numerosi sinistri. Un’auto, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strad ... ilfattovesuviano.it Ha inseguito e speronato l'auto dell'ex compagna a Rimini facendola sbattere contro un muro. Solo allora lui è sceso dal veicolo e ha colpito il finestrino impugnando un paio di forbici e gridandole: "Apri, apri che ti devo ammazzare" facebook Va a sbattere contro delle auto in sosta e si ribalta sul fianco, conducente trasportata in ospedale vivere.me/gBxL #urbino #incidente x.com