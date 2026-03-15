Lautaro Martinez, attaccante dell'Inter, è assente da diverse partite e la sua mancanza si fa sentire sia in attacco che nel modo in cui la squadra costruisce le azioni offensive. La sua assenza si traduce in meno gol e in un calo della fluidità della manovra offensiva. Un altro giocatore importante sta invece deludendo le aspettative finora in questa stagione.

Inter News 24 Lautaro sta mancando tantissimo all’Inter non solo in termini di gol ma anche in relazione allo sviluppo della manovra. E Thuram delude. Oltre alla bufera per i casi da moviola, la sfida tra Inter e Atalanta ha evidenziato limiti strutturali che preoccupano l’ambiente nerazzurro. Tuttosport analizza il momento della capolista, sottolineando come la flessione fisica stia mettendo a nudo l’incapacità di sopperire alle assenze pesanti, lasciando la squadra di Cristian Chivu ferma a 68 punti. Lautaro, l’assenza è un macigno. Thuram bocciato e definito dannoso. Il quotidiano torinese non usa mezzi termini per descrivere la prestazione di Marcus Thuram, apparso “impalpabile” e colpevole di un errore macroscopico davanti a Carnesecchi che avrebbe potuto chiudere il match. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lautaro, l’assenza è un macigno: senza il Toro mancano gol e manovra. E un altro big sta deludendo

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