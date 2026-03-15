Matteo Politano ha segnato nel match di ieri contro il Lecce, che il Napoli ha vinto 2-1. Era passato un anno dall’ultimo gol realizzato dall’attaccante. La rete è arrivata durante la partita, che si è conclusa con la vittoria della squadra di casa. Politano non aveva trovato la rete in precedenza dal momento in cui aveva segnato l’ultima volta.

Matteo Politano è tornato in gol nel match di ieri contro il Lecce, vinto dal Napoli 2-1. Non segnava da un anno. Inoltre, ha servito anche un assist per Rasmus Hojlund, per la rete del momentaneo pareggio. Il Corriere dello Sport scrive: Un sinistro al volo, secco, quasi rabbioso. Il pallone che parte e non lascia scampo a Falcone. Poi l’urlo liberatorio e la corsa verso la panchina, a condividere la gioia con i compagni. Il gol che ha deciso la partita contro il Lecce porta la firma di Matteo Politano, e per l’esterno romano è una liberazione lunga quasi un anno. Era dal 30 marzo 2025 che non trovava la rete con la maglia del Napoli: 349 giorni di attesa, un’eternità per chi nasce attaccante. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’attesa del gol di Politano è durata un anno

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