Il consigliere di lunga data della Guida suprema iraniana ha dichiarato che l’Iran non si trova in guerra con il popolo americano. Ha anche espresso preoccupazione per presunti complotti contro il paese, senza specificare dettagli o coinvolgimenti. La sua dichiarazione mira a chiarire la posizione ufficiale dell’Iran in relazione alle tensioni con gli Stati Uniti.

Il consigliere della defunta Guida suprema Ali Larijani ha espresso preoccupazione riguardo a presunti complotti ai danni dell’Iran. In un post su X, Larijani ha dichiarato: “Ho sentito dire che i membri rimanenti della rete di Epstein starebbero ordito un piano per creare un attentato simile all’11 settembre, attribuendone la responsabilità all’Iran”. Il politico iraniano ha sottolineato con fermezza che l’Iran “si oppone a tali piani terroristici e non è in guerra con il popolo americano”. Le sue parole mirano a chiarire la posizione ufficiale di Teheran e a smentire ipotesi di tensioni dirette con gli Stati Uniti sul fronte interno o civile. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Larijani precisa: “L’Iran non è in guerra con il popolo americano”

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