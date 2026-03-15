L' Arezzo Calcio Femminile batte 3-0 l' Hellas Verona

L’Arezzo Calcio Femminile ha vinto 3-0 contro l’Hellas Verona nella 19ª giornata di Serie B Femminile. La partita si è giocata dopo due settimane di pausa e ha visto le locali imporsi con un punteggio netto. L’incontro ha coinvolto anche l’ex giocatrice Marica Licco, che milita nell’Hellas Verona.

Si torna in campo dopo due settimane di pausa con la 19esima giornata di Serie B Femminile. L’Acf Arezzo batte 3-0 l’Hellas Verona dell’ex Marica Licco. ACF Arezzo: Di Nallo, Tuteri, Davico, Vlassopoulou (Bossi 87’), Corazzi (Termentini 87’), Tamburini, Lazzari (D’Elia 70’), Mariani, Nasoni E. (Ghio 70’), Fortunati (Beduschi 90’), Razzolini Hellas Verona: Valzolgher, Mancuso (Dimaio 90’), Colombo (Marchetti 90’), Peretti, Crespi, Casellato (Licco 55’), Begal (Zanoni 55’), Lepera, Silvioni (Martiskova 65’), Maffei, Corsi 3’ La prima occasione del match è per le ospiti. Begal mette in centro un corner insidioso, Di Nallo respinge. La palla arriva a Silvioni che tenta la conclusione, alta sopra la traversa. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Articoli correlati Arezzo riparte forte: 3-0 all’Hellas Verona al rientro dalla pausaACF Arezzo: Di Nallo, Tuteri, Davico, Vlassopoulou (Bossi 87?), Corazzi (Termentini 87?), Tamburini, Lazzari (D’Elia 70?), Mariani, Nasoni E. Calcio, Hellas Verona sconfitto in casa dall’Udinese nel posticipo del 22° turno di Serie ANotte fonda al “Bentegodi” per l’Hellas Verona, che subisce una brutta sconfitta interna contro l’Udinese per 1-3 nel posticipo della ventiduesima... Tutti gli aggiornamenti su Arezzo Calcio Femminile Temi più discussi: Tabellino partita Cesena Femminile vs Arezzo Femminile; Acf, vittorie di prestigio per Under 17 e Under 15 nella Fase Nazionale; Ceciliano, quadrangolare solidale tra calcio femminile, sanità e territorio; Campionato / Campobasso-Arezzo 0-1. Primavera femminile, Fiorentina-Arezzo live: L’arbitro dà il via alla 17ª giornataSegui con noi la diretta LIVE della partita fra Fiorentina-Arezzo, valida per la 17ª giornata del campionato Primavera Femminile ... msn.com Calcio femminile Le amaranto si fermano Rinviata la Coppa ItaliaL’Arezzo calcio femminile che la gara di Coppa Italia di Serie C Ternana-Arezzo, valevole per gli ottavi di finale della competizione, è stata rimandata a data da destinarsi a seguito della ... lanazione.it Super J. . Pineto Calcio - Arezzo Femminile | Campionato U17 Nazionale Femminile facebook