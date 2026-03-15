L' appello ai giovani | Fatevi portavoce di una maggiore sobrietà digitale

Una mattina di confronto tra giovani, esperti e istituzioni si è svolta per discutere delle fragilità dell’adolescenza e dei disturbi del comportamento alimentare, evidenziando l’importanza di una maggiore sobrietà digitale. Durante l’evento sono stati ascoltati diversi interventi e si sono condivise esperienze sul tema, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui rischi legati all’uso eccessivo dei social media.

Una mattinata di confronto tra giovani, esperti e istituzioni per riflettere sulle fragilità dell’adolescenza e sui disturbi del comportamento alimentare. In occasione della Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, ieri 14 marzo, la galleria Aponense dell’Alìper di Abano Terme ha ospitato un nuovo appuntamento dell’Aperitivo letterario di Alì, iniziativa culturale promossa da Alì Supermercati per creare occasioni di dialogo sui temi sociali. All’incontro hanno partecipato 40 studenti e 3 insegnanti dell’istituto Lazzarini di Bresseo di Teolo, scuola che negli ultimi anni ha già ospitato percorsi di prevenzione sui disagi dell’adolescenza realizzati dall’associazione Ali di Vita ODV. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Articoli correlati Leggi anche: Forum Giovani dell’Altomilanese, l’appello da ventidue municipi: “Ragazzi, fatevi avanti coi sindaci” Mura del convento imbrattate dai vandali . Appello dei frati ai responsabili: "Fatevi avanti"Ai vandali che hanno imbrattato le mura del convento dei frati di Villa Verucchio, padre Federico Rovarin lancia un appello: "Fatevi avanti". Altri aggiornamenti su L'appello ai giovani Fatevi portavoce... Discussioni sull' argomento Tutti i rischi dell’iperconnessione. L’appello ai ragazzi: Non isolatevi; 13 marzo 2013: Jorge Mario Bergoglio diventa Papa Francesco. Forum Giovani dell’Altomilanese, l’appello da ventidue municipi: Ragazzi, fatevi avanti coi sindaciIl neonato organismo consultivo si rivolge ai giovani tra i 18 e i 34 anni per dar vita a buone pratiche con i Comuni Cassano Magnago (Varese) – Dal confronto alle proposte: Fatevi avanti. Dopo la ... ilgiorno.it L’appello ai giovani traditi dallo StatoL’appello ai giovani traditi dallo Stato Ho atteso giorni prima di scrivere, ma una risposta era dovuta. Il discorso di fine anno del presidente Mattarella ha riproposto un copione già visto: parole ... ilfattoquotidiano.it Facile fare i "bravi" nel Giardino di casa ... fateVi valere in campo nazionale a ... mani nude! facebook oggi alle 15.50 su rai 2. ribadisco, 15.50. fatevi trovare pronti x.com