Lanzarote | Eim vince Mallozzi undicesima nella World Cup

Il 15 marzo 2026, sull'isola di Lanzarote, si è aperta ufficialmente la stagione della World Cup di triathlon. Eim si è aggiudicato la vittoria, mentre Mallozzi si è classificato in undicesima posizione. La gara ha visto protagonisti atleti provenienti da diverse nazioni, pronti a sfidarsi sulle strade e tra le acque dell’isola canaria. La competizione ha attirato numerosi spettatori e appassionati di triathlon.

Il sole di Lanzarote ha già iniziato a scaldare la sabbia dell’isola canaria dove, questa domenica 15 marzo 2026, prende il via ufficiale la stagione della World Cup di triathlon. La competizione sprint si svolge su un tracciato che prevede 750 metri in acqua, 20 chilometri su due ruote e 5 chilometri di corsa finale. Al termine della prova femminile, la vittoria è andata alla tedesca Nina Eim, mentre nella gara maschile lo spagnolo David Cantero del Campo ha imposto il suo ritmo. Per la delegazione italiana, Beatrice Mallozzi ha raggiunto l’undicesimo posto assoluto, mentre Miguel Espuna Larramona ha chiuso al quindicesimo. L’atmosfera nel villaggio degli atleti era carica di aspettative per questo primo appuntamento stagionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lanzarote: Eim vince, Mallozzi undicesima nella World Cup Articoli correlati Triathlon, Beatrice Mallozzi sfiora la top ten nella World Cup di LanzaroteInizia da Lanzarote, in Spagna, la stagione 2026 del circuito della World Cup di triathlon: la gara sprint, disputata sulla distanza di 750 metri a... World Tennis Continental Cup 2025, il Team World vince il doppio misto e conquista la manifestazioneIl Team World conquista la World Tennis Continental Cup 2025: a Shenzhen, in Cina, il Team Europe viene sconfitto per 12-7 dopo 9 dei 10 match in...