Langer a Reggio | teatro vivo per pace ed ecologia

Lunedì 16 marzo alle ore 21, il Teatro Piccolo Orologio di Reggio Emilia ospiterà uno spettacolo gratuito dedicato a Alexander Langer. L’evento si concentra sulla figura dell’attivista e politico, portando in scena un racconto teatrale che mira a coinvolgere il pubblico sulla sua storia e le sue battaglie. L’iniziativa si inserisce nel calendario culturale della città e sarà aperta a tutti.

Il Teatro Piccolo Orologio di Reggio Emilia ospiterà lunedì 16 marzo alle ore 21 uno spettacolo unico a ingresso gratuito dedicato alla figura di Alexander Langer. La rappresentazione intitolata Forum Langer: eco di un viaggiatore leggero porterà sul palco il pensiero del pensatore, ecologista e costruttore di pace, trasformando la scena in un vero spazio di confronto pubblico. Questo evento non è solo una rievocazione storica ma un momento vivo che intreccia parole, immagini e testimonianze per esplorare temi attuali come l’ecologia, la pace e la convivenza. L’iniziativa arriva dopo un primo debutto a Vipiteno, luogo natale dell’autore, e si presenta come un racconto teatrale polifonico capace di restituire la complessità delle idee di Langer attraverso una struttura aperta alla partecipazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Langer a Reggio: teatro vivo per pace ed ecologia Articoli correlati Verona ricorda Alexander Langer: tre giorni di riflessione su pace, dialogo e nonviolenzaVerona ospiterà dal 30 gennaio all'1 febbraio 2026 il convegno nazionale “Alexander Langer, facitore di pace”, un appuntamento pensato per ricordare... Alex Langer, le domande di un facitore di paceIl convegno Da oggi la tre giorni a Verona a 80 anni dalla nascita e 30 dalla morte.