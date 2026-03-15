L'amica di Ilary Blasi vicina a Bastian Muller Totti aveva chiesto all’ex moglie di non vederla più

Alessia Solidani, amica di lunga data di Ilary Blasi, ha condiviso pubblicamente un messaggio di auguri per il compleanno di Bastian Muller, il nuovo compagno della conduttrice. Totti aveva invitato l’ex moglie a interrompere i rapporti con Solidani, ma quest’ultima ha comunque dimostrato il suo sostegno nei confronti di Muller. La scena si è svolta senza ulteriori dettagli o commenti.

Alessia Solidani, migliore amica di Ilary Blasi, festeggia il compleanno di Bastian Muller dimostrando apertamente il suo affetto nei confronti del nuovo compagno della conduttrice del GF Vip. È la stessa donna dalla quale Francesco Totti aveva chiesto alla ex moglie di allontanarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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