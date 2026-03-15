Il vicepresidente Giuseppe Fico ha espresso grande amarezza riguardo alle recenti prestazioni della squadra, definendole simili a quelle di un campionato di Terza categoria. Durante un’intervista, ha dichiarato di essere allibito e imbarazzato per i risultati ottenuti, sottolineando la necessità di evitare ulteriori figuracce. Fico ha commentato l’attuale momento con tono deciso, riconoscendo la difficoltà nel parlare dell’andamento della squadra.

Davanti ai microfoni, a metterci la faccia, il vicepresidente Giuseppe Fico: "Oggi (ieri, ndr) è difficile commentare. Sono allibito e imbarazzato. La partita che abbiamo giocato è stata imbarazzante. Si sente la mancanza di diversi giocatori . Vicari, Bozzolan, Paz. Ma bisogna mettere mano a qualcosa. Vedo tutto buio ed è impossibile proseguire così. Sono mentalmente kappao. Il livello del gioco? Sbagliavamo cose da terza categoria, cose elementari. Non so se è un fatto mentale o fisico. Dobbiamo guardare cosa fare per il futuro. Non si può andare avanti con queste figuracce". L’impressione è che la squadra sia quasi rassegnata "Non credo. Bisogna capire se la squadra è all’altezza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’amarezza di giuseppe fico. "Abbiamo sbagliato cose da campionato di Terza categoria. Sono allibito e imbarazzato. Non possiamo fare altre figuracce»

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