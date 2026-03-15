Oggi si svolge una fiaccolata a Vergiano in memoria di Roberto Lunadei, ricordato come un ragazzo speciale da piloti e amici. Tra questi, l’ex pilota del Motomondiale Alex De Angelis ha condiviso sui social un ricordo affettuoso, sottolineando il ruolo di Lunadei nella sua vita. L’evento si svolge in un clima di commozione, con amici e conoscenti che si stanno riunendo per onorare la sua memoria.

"Cos’è l’amicizia per te, Alex? L’amicizia la spiego con un nome: Roberto Lunadei ". Così l’ex di pilota del Motomondiale Alex De Angelis ricorda sui social ‘Luna’. Lo chiamavano così gli amici. E di amici Lunadei ne aveva davvero tanti. A Vergiano le ultime 48 ore sono state terribili dopo la tragedia in moto sulla Marecchiese in cui ha perso la vita l’ex pilota e meccanico del Motomondiale. I suoi amici hanno deciso di fare una fiaccolata per ricordarlo, prima che arrivi il momento dei funerali, non ancora fissati. Sarà così: tutti insieme, ancora una volta, per una persona chi c’è sempre stata per tutti. Il ritrovo sarà a Vergiano alle 18 in via Rodella 70: da lì si partirà (intorno alle 18,30) e si arriverà fino alla chiesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’addio a Roberto Lunadei. Il ricordo di piloti e amici: "Eri un ragazzo speciale". Oggi fiaccolata a Vergiano

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