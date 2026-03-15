La Virtus va di corsa l’Olimpia archivia i sogni di rimonta in classifica

Il 15 marzo 2026, a Bologna, la Virtus ha dominato la partita contro l’Olimpia Milano, che ha subito una sconfitta pesante. La squadra milanese, priva di tre playmaker, non è riuscita a contenere l’energia e la velocità della Virtus, che ha corso senza sosta lungo tutto l’arco dell’incontro. La vittoria della Virtus ha di fatto chiuso i margini di rimonta dell’Olimpia in classifica.

Bologna, 15 marzo 2026 – Niente da fare a Bologna per l’Olimpia Milano che vede quasi svanire le rimanenti speranze di rincorsa di fronte a una Olidata davvero brillante che, in mancanza di 3 playmaker, decide di correre a tutto campo e lo fa benissimo senza che Milano riesca a starle dietro. Finisce 104-94, e non basta un sussulto nel terzo periodo per riaccendere la sfida di Bologna passando dal -13 a -1, perché poi quando l’Olidata riaccende i motori i biancorossi tornano in sofferenza, patendo anche la distanza ravvicinata della sfida di Eurolega con il Maccabi (la Virtus ha giocato il giorno prima in Europa). I 104 punti sono comunque un altro campanello d’allarme per la difesa milanese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Virtus va di corsa, l’Olimpia archivia i sogni di rimonta in classifica Articoli correlati Eurolega, il Virtus Bologna batte in rimonta l'Olimpia MilanoIl primo derby italiano in Eurolega, in scena all’ultima giornata del girone di andata (19° round), va a una grande e stoica Virtus Bologna che, in... Leggi anche: Euroleague, la Virtus non muore mai: rimonta show contro l'Olimpia Milano. Il Derby d'Italia è bianconero Una selezione di notizie su La Virtus va di corsa l'Olimpia... Temi più discussi: VIDEO. Virtus Bologna Partizan 82-88: highlights Eurolega; Corsa scudetto: Virtus col calendario peggiore, Tre Fiori e Tre Penne sognano; La Virtus Roma presenta la nuova maglia in Campidoglio, Pasqualini: Lo storico logo è tornato a casa; La Virtus Bologna cade in volata a Madrid: Hezonja-Tavares decisivi. La Virtus va di corsa, l’Olimpia archivia i sogni di rimonta in classificaL’Armani cade contro la capolista perdendo per 104-94: una difesa troppo morbida consegna il match ai bolognesi, più brillanti ed energici nonostante un tentativo di rientro nel terzo quarto ... sport.quotidiano.net Serie B 2025-2026: Virtus Entella-Avellino, le probabili formazioniTrentesima giornata di Serie B particolarmente delicata nella corsa alla salvezza. In programma uno scontro diretto pesantissimo tra Virtus Entella e Avellino, mentre il Pescara va a caccia di punti ... sportal.it Bologna, impresa Virtus: senza play di ruolo, batte Milano e si conferma capolista x.com 3 punti per l’Avellino! Russo apre, Cancellotti completa l’opera: 2-1 alla Virtus Entella. #SerieBKT #LaBChannel facebook