La vera vulnerabilità è la dipendenza da petrolio e gas

La questione energetica viene spesso trattata in modo riduttivo, ma un nuovo libro approfondisce le criticità legate alla dipendenza da petrolio e gas. L’autore analizza come questa dipendenza rappresenti una vera vulnerabilità per i sistemi energetici mondiali. La narrazione si concentra sui rischi e sulle fragilità insite in questa dipendenza, senza entrare nel merito di cause o motivazioni.

La transizione energetica è raccontata spesso in modo semplificato e distorto. Nel libro “Le energie del mondo. Fossile, nucleare, rinnovabile: cosa dobbiamo sapere” ( Laterza, 224 pagine, 18 euro) il fisico Gianluca Ruggieri prova a rimettere ordine tra dati, percezioni e scelte politiche, spiegando come la dipendenza da petrolio e gas continui a pesare sull’economia, sulla sicurezza energetica e sulla stabilità geopolitica. Il testo, dall’efficacissima veste grafica, è allo stesso tempo approfondito e agile, documentato e adatto alla divulgazione. Guerre, crisi dei prezzi e cambiamento climatico mostrano le fragilità del modello di sviluppo basato sui combustibili fossili. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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