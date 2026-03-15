La Triestina precipita in serie D | fatale sconfitta con la Pro Vercelli

La Triestina è passata dalla serie C alla serie D dopo la sconfitta contro la Pro Vercelli al Rocco. La partita si è svolta nel pomeriggio di domenica 15 marzo e ha visto i ragazzi di Marino perdere sul campo. La sconfitta ha confermato il passaggio di categoria della squadra.

La Triestina è ufficialmente in serie D. Amara la sconfitta dei ragazzi di Marino da parte della Pro Vercelli al Rocco nel pomeriggio di oggi, domenica 15 marzo. Una partita che ha scritto la storia, in negativo, per la squadra alabardata: la sconfitta, sommata ai punti di penalizzazione. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Articoli correlati Serie C, caos AlbinoLeffe-Pro Vercelli: partita non omologata per un ricorso degli ospiti, la ricostruzioneSi tinge di giallo il match dell’ultimo turno di campionato di Serie C che ha visto l’AlbinoLeffe imporsi per 2-1 allo ‘Stadium’ di Zanica nei... Serie A, l’esonero è UFFICIALE: fatale la quattordicesima sconfittaSquadra per il momento affidata al tecnico della Primavera L’esonero nell’aria da un po’ adesso è ufficiale. Tutto quello che riguarda Pro Vercelli Argomenti discussi: Serie C girone A: vince il Cittadella sulla Pro Vercelli, pari a reti bianche tra Brescia e Triestina. I risultati finali e la classifica aggiornata. La Triestina battuta dalla Pro Vercelli (2-3) scende in DRetrocessione già matematica a 6 turni dalla fine. Il campionato degli alabardati si era aperto con 20 punti di penalizzazione ... rainews.it Triestina-Pro Vercelli: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Triestina-Pro Vercelli di domenica 15 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net