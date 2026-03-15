Una tragedia si è verificata a Monte Giove, dove Vasyl, descritto come un’anima inquieta in cerca di Dio, ha perso la vita. Padre Victor Ciloci, sacerdote della comunità cristiana ortodossa di Fano, ha dichiarato di non essere a conoscenza degli eventi al momento della telefonata. La notizia ha suscitato sorpresa tra i membri della comunità. La polizia sta indagando sui dettagli della vicenda.

di Tiziana Petrelli Non sapeva nulla. Quando risponde al telefono, Padre Victor Ciloci, sacerdote della comunità cristiana ortodossa di Fano ospitata nella storica Sant’Antonio Abate di piazza Costanzi, cade dalle nuvole. La tragedia dell’eremo di Monte Giove – il giovane trovato morto in un pozzo dopo aver profanato la chiesa – gli arriva in quel momento, raccontata dalla nostra voce. "Nessuno mi aveva detto niente – ripete più volte sconvolto – non ho letto i giornali". La prima cosa che chiede è: "Ma si è suicidato?". Eppure quel ragazzo, Vasyl Khomiak, lo conosceva bene. Non da una vita, ma abbastanza da custodirne un ricordo preciso, fatto di gesti semplici, presenze intermittenti e di una ricerca spirituale che, almeno per un periodo, lo aveva portato proprio dentro la sua chiesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La tragedia di Vasyl a Monte Giove: "Anima inquieta che cercava Dio"

Articoli correlati

Tragedia all'Eremo di Monte Giove: il furto, la crisi mistica e la caduta nel vuoto. Le ipotesi sulla morte del profanatoreFano (Pesaro e Urbino), 13 marzo 2026 - Vagava nel buio dell’eremo, tra fratte e sentieri che tagliano il bosco sulle colline sopra Fano, in preda a...

Orrore a Fano, cadavere trovato in fondo a un pozzo: potrebbe essere il vandalo che ha profanato l'Eremo di Monte GioveFANO Tragedia nella tarda mattinata nella zone dell’Eremo di Monte Giove, a Fano.

Approfondimenti e contenuti su Monte Giove

Temi più discussi: I misteri dell’Eremo di Monte Giove: il furto, la crisi mistica e la caduta nel vuoto del profanatore; Lunedì l’autopsia su Vasyl Khomiak, morto nel pozzo dell’eremo di Monte Giove; Mio figlio non era un satanista. A Monte Giove voleva salvarsi. Parla Irina, mamma dell’ucraino morto nel pozzo dell’eremo; La tragedia di Vasyl a Monte Giove: Anima inquieta che cercava Dio.

La tragedia di Vasyl a Monte Giove: Anima inquieta che cercava Diodi Tiziana PetrelliNon sapeva nulla. Quando risponde al telefono, Padre Victor Ciloci, sacerdote della comunità cristiana ortodossa di Fano ospitata nella storica Sant’Antonio Abate di piazza Costanzi ... ilrestodelcarlino.it

Tragedia all'Eremo di Monte Giove: il furto, la crisi mistica e la caduta nel vuoto. Le ipotesi sulla morte del profanatoreEmergono nuovi dettagli sulla morte all’Eremo di Monte Giove a Fano. Secondo le prime teorie investigative, Vasyl Khomiak, 34enne ucraino seguito dal Centro di salute mentale, si sarebbe nascosto nel ... msn.com

«Mio figlio non era un satanista. A Monte Giove voleva salvarsi». Parla Irina, mamma dell’ucraino morto nel pozzo dell’eremo facebook

Marche, cadavere trovato nel pozzo dell’Eremo di Monte Giove x.com