La Tirreno-Adriatico si trasforma in un ring | al traguardo Romo prende per il collo Jorgenson
Durante la sesta tappa della Tirreno-Adriatico, lo spagnolo Javer Romo della Movistar ha affrontato il capitano della Visma, Matteo Jorgenson, al traguardo, dopo che quest’ultimo aveva compiuto una manovra ritenuta scorretta durante la gara. Romo ha preso per il collo Jorgenson in modo deciso, creando un momento di tensione tra i due ciclisti. L’incidente si è verificato subito dopo il passaggio sul traguardo.
Dopo il traguardo della sesta tappa della Tirreno-Adriatico lo spagnolo della Movistar Javer Romo ha aggredito il capitano della Visma, Matteo Jorgenson reo di una manovra scorretta in corsa. Solo l'intervento di Max Sciandri, ds della Movistar ha evitato il peggio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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