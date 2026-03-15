La Tirreno-Adriatico si trasforma in un ring | al traguardo Romo prende per il collo Jorgenson

Durante la sesta tappa della Tirreno-Adriatico, lo spagnolo Javer Romo della Movistar ha affrontato il capitano della Visma, Matteo Jorgenson, al traguardo, dopo che quest’ultimo aveva compiuto una manovra ritenuta scorretta durante la gara. Romo ha preso per il collo Jorgenson in modo deciso, creando un momento di tensione tra i due ciclisti. L’incidente si è verificato subito dopo il passaggio sul traguardo.