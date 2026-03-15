Un rappresentante del settore bancario chiede all’Europa di rivedere le norme sul credito, affermando che i vincoli attuali ostacolano la competitività delle banche e la capacità di supportare l’economia. La richiesta arriva in un momento di instabilità geopolitica, con l’obiettivo di alleggerire le restrizioni e favorire un miglioramento nelle attività degli istituti finanziari.

Anche il mondo delle banche bussa con forza all’Europa: serve una rivisitazione delle regole del credito, per liberare gli istituti di una zavorra che le rende difficile competere e sostenere l’economia in un periodo di crisi geopolitiche. È questo, in sostanza, quanto sostiene il presidente dell’Associazione bancaria italiana, Antonio Patuelli, nel suo intervento di ieri a un evento di Confartigianato a Ravenna. «Nell’emergenza - ha sottolineato Patuelli - le regole bancarie devono essere ripensate: noi abbiamo innanzitutto le regole internazionali di Basilea, che riguardano tutto l’Occidente, ma gli Stati Uniti hanno scelto una strada diversa, di minore applicazione, sviluppando una concorrenza impropria agli altri sottoscrittori dell’accordo». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La sveglia di Patuelli all’Europa: "Meno vincoli per le banche"

Articoli correlati

Leggi anche: Abi, Patuelli: su banche dedalo di regole Ue, urgente razionalizzare

Patuelli, Lectio magistralis: "Banche, urgente semplificare il dedalo di norme in Ue""Un dedalo di norme, competenze e responsabilità, anche con diverse sovrapposizioni e con ben poca proporzionalità per banche di diversa natura e...

Tutti gli aggiornamenti su La sveglia di Patuelli all'Europa Meno...

Argomenti discussi: La sveglia di Patuelli all’Europa: Meno vincoli per le banche.

Il presidente Abi Patuelli: Semplificare e proteggere i risparmiatoriLectio magistralis a Bologna in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico 2025-2026 della Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica ... rainews.it

La Lega all’attacco delle banche: Sorprendenti e irritanti le dichiarazioni di alcuni banchieri. Alzeremo il loro contributo. Patuelli (Abi): Abbiamo pagato da soli ...Duro scontro tra la Lega di Matteo Salvini e il mondo bancario. Nel primo pomeriggio, una nota ufficiale del partito ha attaccato frontalmente gli istituti di credito: Sorprendenti e irritanti ... blitzquotidiano.it