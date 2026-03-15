La Strapapà 2026 in viale del Fante e all' interno della Favorita il percorso e le strade chiuse

Oggi, la città si prepara a ospitare la Strapapà 2026, una manifestazione sportiva che si svolge in viale del Fante e all’interno della Favorita. Per permettere lo svolgimento dell’evento, il Comune ha disposto una serie di chiusure temporanee di strade e limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale in queste zone. Le restrizioni resteranno in vigore per tutta la giornata.

La manifestazione sportiva per famiglie è in programma oggi. Il Comune ha emesso un'ordinanza con i divieti al transito veicolare per consentire lo svolgimento della passeggiata di 3 chilometri Nelle stesse strade è prevista la chiusura al traffico fino alle 14, secondo le necessità della manifestazione (Qui l'ordinanza completa). PalermoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. "Minc.. questo è uno sbirro": così il dirigente regionale e l'imprenditore mafioso scoprirono di essere pedinati . 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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