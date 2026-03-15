La storia di Ghislaine Maxwell prima complice e vittima di Jeffrey Epstein e pure di suo padre

Ghislaine Maxwell, coinvolta nel caso di Jeffrey Epstein, si trova in carcere come unica imputata. È stata partner e assistente di Epstein, e ha svolto il ruolo di intermediaria nella procura di giovani donne. La sua relazione con Epstein e il suo coinvolgimento in accuse di abusi sono al centro di un procedimento giudiziario in corso.

Ghislaine Maxwell è l'unica persona in carcere per il caso di abusi e potere legato a Jeffrey Epstein, di cui prima è stata compagna e amante, poi procacciatrice di vittime. Ma lei stessa, a lungo, è stata vittima di dinamiche patologiche e maltrattanti. E in questa storia è centrale analizzare la figura del padre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Contenuti utili per approfondire Ghislaine Maxwell

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