Una donna ha ottenuto la liberazione della propria famiglia, portando a termine un gesto che ha garantito loro un futuro stabile. I suoi figli sono oggi inseriti in ruoli di rilievo e occupano posizioni di responsabilità. La donna afferma che la famiglia è ben sistemata e che la comunità la rispetta, esprimendo soddisfazione per i risultati raggiunti.

La sua famiglia ha fatto bene. I figli sono sistemati, hanno tutti un buon lavoro e una carica, "la comunità ci rispetta" si dice lei con orgoglio. Anche gli zii sono a posto e "persino mio marito, anche se quel pelandrone di incarichi speciali non ne ha mai voluti, tutto sommato è considerato una brava persona". Scene di vita borghese, una famiglia appagata come tante. Nel cuore della Brianza. All’incirca, una ventina di secoli fa. Siamo nel Villaggio del Mercato, periferia dell’impero romano, ma con una bella comunità che ha dimostrato un certo fiuto per gli affari, dato che qui è fiorito appunto uno dei mercati più vivaci della zona, con un centro di un certo rilievo che si estendeva a Est fino a quei “ricconi” di Modicia e collegato con la ben più importante Mediolanum da un’antica e ben collaudata strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La stele dimenticata. Quella donna liberata che diede l’immortalità alla propria famiglia

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