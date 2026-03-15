la rivincita della geografia

Il 15 marzo 2026, a Roma, si è parlato di come la guerra nel Golfo abbia riacceso l’attenzione sulla geografia, evidenziando che non è scomparsa, ma è rimasta nascosta sotto gli effetti della globalizzazione. La rivalutazione di questa disciplina si è fatta strada nel dibattito pubblico, dimostrando che i confini e le caratteristiche territoriali continuano a influenzare eventi e scelte.

Roma, 15 marzo 2026 – La guerra nel Golfo ha riportato in primo piano una verità che la globalizzazione aveva quasi occultato: la geografia non è stata abolita, è stata solo temporaneamente anestetizzata. Lo stretto di Hormuz, tra Iran e Oman, è tornato a essere il punto in cui una manciata di miglia marine può piegare il prezzo dell’energia, i costi della logistica, le aspettative dei mercati e perfino il clima politico delle democrazie occidentali. Nel 2024 vi sono transitati in media 20 milioni di barili al giorno, circa un quinto dei consumi mondiali di liquidi petroliferi, e un altro quinto del commercio globale di Gnl. Non è un passaggio qualsiasi: è la strettoia attraverso la quale passa la fragilità del mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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