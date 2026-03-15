A Firenze, il 15 marzo 2026, si è diffusa la notizia di un video che mostra un bacio tra un professore e la sua allieva. Il video è stato condiviso tramite smartphone e, alla fine, è arrivato sul telefono di una madre. La diffusione del filmato ha portato a una forte attenzione pubblica sulla vicenda.

Firenze, 15 marzo 2026 – Voci che si rincorrevano, pettegolezzi a un certo punto suffragati dal video di un bacio, condiviso di smartphone in smartphone fino a che non sarebbe arrivato sul display di una mamma. Così, si sussurra nei corridoi, sarebbe emersa la relazione “proibita“ tra un insegnante di un istituto superiore dell’hinterland fiorentino e una sua studentessa che frequenta la classe terza. Da qualche giorno, il caso è esploso. Tra bocche che ora si fanno cucite, imbarazzi, versioni che si accavallano. Verità tutte da ricostruire, anche e soprattutto sul piano disciplinare: come primo atto, la dirigente dell’istituto, ha congelato il professore dall’insegnamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La relazione tra il professore e la sua allieva: il video di un bacio, così è esploso il caso

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