La Protezione civile di Sicilia e Calabria ha diramato un’allerta arancione a causa di una nuova ondata di maltempo. In alcuni Comuni delle due regioni, le scuole resteranno chiuse per motivi di sicurezza. Il bollettino ufficiale indica le aree interessate e le misure adottate, mentre le autorità monitorano attentamente l’evolversi della situazione.

Nuova ondata di maltempo in arrivo nel Sud Italia: per la giornata di lunedì 16 marzo è stata diramata allerta meteo arancione in Sicilia e Calabria per rischio idrogeologico, idraulico e temporali. Secondo il bollettino della Protezione civile, dalla tarda mattinata sono previste precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale, con fenomeni che potranno risultare localmente intensi. Attese inoltre forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. Scuole chiuse in diversi Comuni. Protezione civile, allerta in Sicilia e Calabria Temporali intensi e vento forte, previsioni meteo Maltempo anche nei prossimi... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - La Protezione civile in Sicilia e Calabria segnala allerta arancione, in quali Comuni le scuole restano chiuse

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